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وزير الخارجية يصل القاهرة قادما من أديس أبابا

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:41 ص
وزير الخارجية يصل القاهرة قادما من أديس أبابا سامح شكري وزير الخارجية
كتبت رحاب نبيل

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وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، سامح شكري وزير الخارجية، قادما من أديس أبابا بعد المشاركة في اجتماع الشركاء الإقليميين للسودان. 
 
وقالت مصادر مطلعة، إنه تم إنهاء إجراءات وصول السفير سامح شكري، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، بعد وصوله على متن الرحلة الأثيوبية القادمة من أديس أبابا.
 
وشارك سامح شكري، وزير الخارجية، في اجتماع الشركاء الإقليميين للسودان، أمس الخميس، وأكد أن السبيل الوحيد للحل في السودان هو العودة إلى الحوار الشامل الجامع بين مختلف القوى السياسية والتوصل لحل سياسي يرضي جميع الأطراف ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويحافظ على أمن وسلامة السودان ومقدراته ومؤسساته ووحدته.
 
وشدد شكري على أن الخلاف والتناحر لن يفضي إلى الحل المنتظر لبناء مستقبل جديد للشعب السوداني، موضحا أن الاجتماع يأتي استكمالا للمسيرة التي بدأها الشركات الإقليميين سويًا في القمة التشاورية، التي عقدت بالقاهرة في 23 إبريل الماضي، وتم الاتفاق خلالها على عقد اجتماع لمواصلة تنسيق الجهود للوقوف بجانب السودان الشقيق لتحقيق الانتقال الديمقراطي والاستقرار.
 
 

سامح شكري

أديس أبابا

مطار القاهرة

وزير الخارجيه

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