والد عمر السعيد مهاجم الزمالك: اتمنى فوز المنتخب ونجاح تنظيم البطولة

الغربية محمد طارق

قال والد اللاعب عمر السعيد مهاجم نادى الزمالك، إن منتخب مصر قادر على الفوز فى افتتاح مباريات المنتخب بالبطولة الأفريقية التى ستنطلق اليوم، وأن هذا الفوز سيكون الدافع الأساسى للتأهل وتحقيق نتيجة إيجابية، وصولًا لحمل الكأس الأفريقية التى استعصت فى النسخة الماضية أمام أسود الكاميرون.

وأضاف والد اللاعب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "، أنه متفائل بإقامة البطولة على أرض مصر وإعادة فتح ستاد القاهرة أمام جماهير مصر المتعطشة لتشجيع نجوم مصر ودفعهم إلى حمل الكأس الأفريقية للمرة الثامنة فى تاريخنا وتأكد زعامتنا للقارة الأفريقية.

وأوضح إنه كان يتمنى مشاركة اللاعب عمر السعيد فى هذه البطولة وتمثيل منتخب مصر، لكن الكل يعمل على نجاح تلك البطولة وموازرة المنتخب لتحقيق اللقب، وإظهار بطولة مشرفة للعالم.