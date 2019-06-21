سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 07:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

والد عمر السعيد مهاجم الزمالك: اتمنى فوز المنتخب ونجاح تنظيم البطولة

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:17 م
والد عمر السعيد مهاجم الزمالك: اتمنى فوز المنتخب ونجاح تنظيم البطولة والد اللاعب عمر السعيد مهاجم نادى الزمالك
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال والد اللاعب عمر السعيد مهاجم نادى الزمالك، إن منتخب مصر قادر على الفوز فى افتتاح مباريات المنتخب بالبطولة الأفريقية التى ستنطلق اليوم، وأن هذا الفوز سيكون الدافع الأساسى للتأهل وتحقيق نتيجة إيجابية، وصولًا لحمل الكأس الأفريقية التى استعصت فى النسخة الماضية أمام أسود الكاميرون.

وأضاف والد اللاعب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "، أنه متفائل بإقامة البطولة على أرض مصر وإعادة فتح ستاد القاهرة أمام جماهير مصر المتعطشة لتشجيع نجوم مصر ودفعهم إلى حمل الكأس الأفريقية للمرة الثامنة فى تاريخنا وتأكد زعامتنا للقارة الأفريقية.

وأوضح إنه كان يتمنى مشاركة اللاعب عمر السعيد فى هذه البطولة وتمثيل منتخب مصر، لكن الكل يعمل على نجاح تلك البطولة وموازرة المنتخب لتحقيق اللقب، وإظهار بطولة مشرفة للعالم.

 

 


أمم إفريقيا

أمم أفريقيا 2019

عمر السعيد

منتخب مصر

الزمالك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استعدادات وتجهيزات الشباب المنظمين لحفل افتتاح أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:31 م

قبل انطلاق امم افريقيا 2019.. 5 نجوم رفعوا الكأس السمراء.. الجنرال جوهرى هداف مصر 59 و98 مدرباً.. المعلم والثلاثية.. مراد فهمى صاحب الرفعة الأولى 57.. والمدربون الأجانب جوزيف المجرى 59 والإنجليزى سميث 86

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:30 م

نخبة من صفوة المحللين على شاشة تايم سبورت فى أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:22 م

الجزائر ضد كينيا.. التفاؤل شعار معسكر الخضر فى امم افريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مارادونا ينفى إصابته بالزهايمر: هذا المرض يسبب الموت وأنا لا أموت "فيديو"

مارادونا ينفى إصابته بالزهايمر: هذا المرض يسبب الموت وأنا لا أموت "فيديو"

مصر ضد زيمبابوي.. أحمد المحمدي رجل المباراة المنتظر فى أصعب المهام

مصر ضد زيمبابوي.. أحمد المحمدي رجل المباراة المنتظر فى أصعب المهام

الفيفا عن امم افريقيا 2019: كل الأمنيات لأم الدنيا بتنظيم بطولة ناجحة

الفيفا عن امم افريقيا 2019: كل الأمنيات لأم الدنيا بتنظيم بطولة ناجحة

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة