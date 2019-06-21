نقابة المهندسين: فوز عادل عطية بمقد نقيب الغربية

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالغربية، برئاسة المهندس أحمد السيد، أمبن الصندوق المساعد بالنقابة العامة للمهندسين، منذ قليل، نتيجة انتخابات الإعادة علي منصب رئيس نقابة المهندسين بالغربية.

وأوضحت اللجنة، أن إجمالي عدد الحاضرين و المشاركين في جولة الإعادة بلغ1631 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 1583، وعدد الأصوات الباطلة 48 صوت، حيث حصل المهندس عادل عطية سعد علي 1066 صوت، والمهندس علاء احمد فهمي علي 517 صوت.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم تقديم أوراق العملية الانتخابية، والمحضر الخاص بنتيجة الانتخابات، للمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين لاتخاذ مايلزم بهذا الشأن.

يذكر أن الانتخابات التي تجري علي مقعد رئيس النقابة الفرعية بالغربية تاتي علي خلفية استقالة الدكتور محمد ضبعون من المنصب.