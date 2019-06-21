سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 05:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

نظر دعوى عدم دستورية تحديد موارد صندوق التمويل لتدريب وتأهيل العاملين 8 سبتمبر المقبل

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:55 م
نظر دعوى عدم دستورية تحديد موارد صندوق التمويل لتدريب وتأهيل العاملين 8 سبتمبر المقبل المحكمة الدستورية _ أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003.

 

وكان الممثل القانونى لشركة لصناعة الأدوات الصحية أقام دعواه التي حملت رقم 70 لسنة 39 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 134 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

 

وتنص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على أن تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق، طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 


قانون العمل الموحد

المحكمة الدستورية العليا

صندوق تدريب العاملين

جلسة 8 سبتمبر المقبل

صناعة الأدوات الصحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفيفا عن امم افريقيا 2019: كل الأمنيات لأم الدنيا بتنظيم بطولة ناجحة

الفيفا عن امم افريقيا 2019: كل الأمنيات لأم الدنيا بتنظيم بطولة ناجحة

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة