نائب رئيس وزراء المجر: نعارض بشكل صريح العقوبات المفروضة على روسيا

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قال نائب رئيس الوزراء المجرى جولت شميان، إن بلاده تعارض دائما بشكل صريح العقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف شميان - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - أن هذه العقوبات لا معنى لها على الإطلاق، ولا ضرورة لها وأنها لا تجلب أى شيء سوى الأذى.

وفى وقت سابق، دعا وزير الخارجية المجرى بيتر سيارتو، إلى النظر فى جدوى فرض عقوبات ضد روسيا.

وكانت قمة الاتحاد الأوروبى اتخذت قرارا سياسياً بتمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر، لأنها لا ترى أى تقدم فى تنفيذ اتفاقيات مينسك بشأن الأزمة الأوكرانية.