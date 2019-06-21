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نائب رئيس وزراء إيطاليا يهدد بالاستقالة حال عدم تخفيض الضرائب بـ10 مليارات يورو

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:28 م
نائب رئيس وزراء إيطاليا يهدد بالاستقالة حال عدم تخفيض الضرائب بـ10 مليارات يورو نائب رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو سالفينى
أ ش أ

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صرح نائب رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو سالفينى، اليوم الجمعة، بأنه سيقدم استقالته فى حال عدم تمكنه من التحفيز على خفض الضرائب بقيمة 10 مليار يورو على الأقل.

وقال سالفينى - خلال تصريحات صحفية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (اَكى) الإيطالية - "بعد رحلتى إلى الولايات المتحدة اكتسبت قناعة قوية بأن إيطاليا بحاجة إلى إصلاح ضريبى شجاع وبالتالى فإن واجبى هو القيام بذلك وإذا لم يسمحوا لى بفعله، فسأحييهم وأذهب بعيداً."

وأضاف نائب رئيس الوزراء الإيطالى "سنخفض الضرائب على العمال والأسر بغض النظر عن رأى بعض البيروقراطيين، فمستقبل أطفالنا وإيطاليا يأتى قبل القيود التى من يعلم من أين فُرضت".

وكان رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى قد هدد هو الآخر بالاستقالة إثر تصاعد التراشق الإعلامى بين طرفى الائتلاف الثنائى الحاكم: حركة خمس نجوم، وحزب الرابطة؛ وبشكل خاص خلال حملة الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة.

 


رئيس الوزراء الايطالى

الضرائب فى ايطاليا

ماتيو سالفينى

الحكومة الايطالية

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