ميدفيديف ينتقد موقف دول ممتنعه عن العمل مع روسيا فى مجال الأمن السيبرانى

موسكو /أ ش أ/

طالب رئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف، بضرورة خلق معيار عالمى مشترك لمواجهة التهديدات الإلكترونية "السيبرانية"، مُعربًا عن استعداد بلاده لمشاركة الخبرة والمعرفة مع غيرها من الدول فى هذا المجال.

وانتقد رئيس الوزراء الروسى -خلال مشاركته اليوم الجمعة فى مؤتمر الأمن السيبرانى الدولى بالعاصمة الروسية- موقف بعض الدول التى تتردد فى التعامل مع موسكو فى مجال الأمن السيبرانى نظرًا لتدنى ثقتهم تجاه روسيا.. حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وشدد أيضًا على ضرورة تطوير المعايير الأمنية العالمية، خاصة وأن الجرائم التى ترتكب باستخدام الإنترنت ليس لها حدود فى الوقت الراهن.. معربًا عن أمله فى أن تدرك جميع الدول خطورة هذا الأمر.

وأكد ميدفيديف استعداد موسكو للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأخرى فى مجال الأمن السيبراني، داعيًا إلى الحاجة لترسيخ نظام عالمى عادل ومنصف فى المجال الرقمي.