مياه الشرب بكفر الشيخ تحيل شكوىل إهدار المال العام إلى النيابة للتحقيق

كفر الشيخ - محمد سليمان

قرر المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، إحالة الشكوى المقدمة من "م.ر" الموظف بشركة مياه كفرالشيخ، إلى نيابة بيلا العامة، للتحقيق فى وقائع إهدار المال العام.

وتبين من خلال فحص الشكوى، أنه تم إحالة الشكوى إلى الشئون القانونية بالشركة وأسفر التحقيق عن إحالة الموضوع إلى النيابة العامة ،بتاريخ 28 إبريل 2019، وعرضه على المحام العام وقيد برقم 16 لسنة 2019 عرائض النيابة الكلية وإرساله إلى نيابة بيلا للتحقيق برقم 974 صادر 9 مايو 2019، وقيد برقم 7930 لسنة 2019 إداري بيلا وما زال الموضوع متداول بالتحقيقات أمام نيابة بيلا العامة.