موسكو: 15 طائرة استطلاع أجنبية نفذت نشاطات قرب الحدود الروسية

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أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، بأن 15 طائرة أجنبية نفذت نشاطات استطلاعية قرب الحدود الروسية خلال الأسبوع الماضى.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن وسائل الإعلام، قولها، إن مقاتلات روسية قامت خلال الأسبوع الماضى بطلعتين جويتين لمنع انتهاك أجواء البلاد، مؤكدة أنه لم يحدث أى اختراق للمجال الجوى الروسى.

ووفقا للقناة، فقد أفادت مواقع غربية خاصة برصد تحليق الطيران الحربى، فى وقت سابق، بأن طائرات أمريكية نفذت ومنذ بداية الشهر الحالى عدة تحليقات استطلاعية قرب السواحل الروسية فوق البحر الأسود.