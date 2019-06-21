موجز6.. تخفيض تذاكر الأتوبيس الذكى من 15 لـ5 جنيهات خلال بطولة أمم أفريقيا

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، تخفيض تذاكر الأتوبيس الذكى من 15 لـ5 جنيهات لخدمة مشجعى كأس الأمم الأفريقية.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

بيليات يقود زيمبابوى ضد مصر فى افتتاح أمم أفريقيا 2019

أعلن صنداى تشيدزامبوا، المدير الفنى لمنتخب زيمبابوى التشكيلة الأساسية التى سيخوض على إثرها مباراة مصر التى تنطلق فى العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى فى بطولة كأس الامم الأفريقية.

تايم سبورت تهدى منتخب الفراعنة أغنية جديدة قبل انطلاق الكان

أهدت قناة تايم سبورت، القناة الرسمية الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية، أغنية جديدة لمنتخب الفراعنة الذى يستعد لخوض أولى مبارياته فى كان 2019، فى العاشرة مساء اليوم الجمعة، حيث حملت الأغنية اسم "تحيا مصر".

من الأبراج لمحمد صلاح: تعيش حالة من التألق والنجاح الليلة

يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم منتخب مصر مع نظيره زيمبابوى فى افتتاح البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

يتصدر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، التشكيل الأغلى فى بطولة أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هاتريك فى شباك محاربى زيمبابوى

تترقب جماهير كرة القدم دقات العاشرة من مساء اليوم، حيث يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره زيمبابوى فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، التى تنطلق اليوم وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

تخفيض تذاكر الاتوبيس الذكى من 15 لـ5 جنيهات لخدمة مشجعى كأس الأمم الأفريقية

دفعت الشركة المشغلة للأتوبيس الذكى، بـ 100 أوتوبيس ومينى باص من شبكة مركباتها لخدمة مشجعى البطولة الأفريقية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظة القاهرة، وفى إطار السعى لتوفير وسائل مواصلات أكثر راحة وأمان للمشجعين فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تبدأ أولى مبارياتها اليوم بين مصر وزيمبابوى فى تمام العاشرة مساءً.

قبل بدء الكان.. ما هى حالات إعادة المباراة طبقا لقانون الرياضة؟

تبدأ اليوم الجمعة صافرة البداية لانطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث تتخذ الجهات المختصة العديد من إجراءات السلامة والتأمين لخروج البطولة بالشكل الحضاري اللائق.

نخبة من صفوة المحللين على شاشة تايم سبورت فى أمم أفريقيا

تنقل قناة تايم سبورت مباريات منتخب الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر بداية من اليوم حتى 19 يوليو المقبل.

شاهد.. فريق منتخب جنوب أفريقيا يزور منطقة الأهرامات

زار اليوم الجمعة، فريق منتخب جنوب أفريقيا، بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، منطقة آثار الهرم وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم.

مئات الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بحى وادى الحمص احتجاجا على هدم المنازل

وقال خطيب المسجد الأقصى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، إن سياسة هدم المنازل سياسة ظالمة وغير قانونية وغير إنسانية، مضيفا أن الاحتلال يهدف إلى تهجير المواطنين من أراضيهم وبيوتهم وتفريغ مدينة القدس من أهلها بشكل خاص، ضمن سياسة تهويد المدينة.

شاهد استاد القاهرة فى أبهى صوره لاستضافة العرس الأفريقى

استعد استاد القاهرة الدولى لاستضافة العرس الأفريقى الذى تنظمه مصر حتى 19 يولية المقبل، حيث تجهز الملعب الدولى بكل مرافقة لاستضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية.

فيديو.. الإفتاء: مشاهدة مباراة كرة القدم حلال ومن المباحات

نشرت دار الإفتاء المصرية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت فيه على سؤال أحد المتابعين حول حكم مشاهدة مباراة كرة القدم.

محمد صلاح يزين التشكيلة المثالية لأفارقة أوروبا فى أمم أفريقيا

اختار موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي في التشكيلة المثالية للمحترفين الافارقة في دوريات أوروبا الكبرى "بيج 5"، والمشاركين في النسخة الجديدة لمسابقة كأس الامم الافريقية التي تنطلق في مصر اليوم.

علم وسيلفى وID.. جماهير مصر تحتفل بالعرس الأفريقى فى ضيافة الفراعنة

تزينت شوارع المحروسة والطرق المؤدية إلى استاد القاهرة الدولى بالأعلام المصرية ومظاهر الفرحة التى رسمت ابتسامات الجماهير المصرية التى لم تتوانى عن مؤازرة ودعم الفراعنة فى مستهل مشوارهم بكان 2019، والذى تستضيفه مصر بدءا من مساء اليوم حتى 19 يوليو المقبل.

ترامب: خططنا لضرب 3 مواقع لإيران ولكن أوقفت الهجوم لأن 150 شخصا سيلقى حتفهم

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة أنه أوقف الهجوم على إيران لأن الرد لم يكن ليأتي متناسبا مع إسقاط طائرتنا، مؤكدا أنهم خططنا لضرب ثلاثة مواقع مختلفة ردا على إيران لكن تم إبلاغه بأن 150 شخصا سيلقون حتفهم فقام بوقف الهجوم قبل تنفيذه بـ 10 دقائق، مشيرا إلى أنه ليس فى عجلة من أمره بشأن إيران.

قبل انطلاق امم افريقيا 2019.. 5 نجوم رفعوا الكأس السمراء.. الجنرال جوهرى هداف مصر 59 و98 مدرباً.. المعلم والثلاثية.. مراد فهمى صاحب الرفعة الأولى 57.. والمدربون الأجانب جوزيف المجرى 59 والإنجليزى سميث 86

المنتخب الوطنى الأكثر تتويجاً فى البطولات الأفريقية برصيد 7 بطولات عبر التاريخ، منذ انطلاق البطولة عام 1957 وحتى نسخة 2017 التى أقيمت بالجابون والتى خسرها الفراعنة أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف وحيد.

إشادات الضيوف بالكان 2019.. رئيس الكاف يشيد بتطوير الملاعب المصرية.. الاتحاد التونسى يبدى إعجابه بتجهيز استاد السويس.. سكرتير الاتحاد الأفريقى: مصر تمتلك بنية تحتية عملاقة.. وقائد زيمبابوى: بلد الأمن والأمان

حققت مصر نجاحاً كبيراً، بعدما حققته من طفرة إنشائية فى الملاعب المصرية من تطوير البنية التحتية وتجهيز الاستادات وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية فى وقت قياسى استعدادا لاستضافة بطولة امم افريقيا 2019، الأمر الذى أبهر جميع الوفود المشاركة فى المونديال الأفريقى بالإضافة إلى مسئولى الاتحاد.