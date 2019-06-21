منظمة خريجى الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية فى شرق أفغانستان

أدانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر التفجيرات الإرهابية التى قام بها إرهابيون بمدينة جلال آباد فى إقليم ننجرهار شرقى أفغانستان فى وقت مبكر من صباح يوم الخميس، مما تسبب فى مصرع شخص، وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين.

وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم إن الإرهاب يهدف إلى زعزعة الاستقرار، وتخريب الأوطان، وعلى قادة الرأى فى العالم كله التصدى للإرهاب حيث أصبح ذلك واجبا إنسانيا وليس دينيا أو سياسيا فقط.

كما أكدت المنظمة أن الإسلام دعا إلى حفظ الدماء الإنسانية وصيانتها من أن تهدر وتسفك بغير حق، فقال تعالى: "وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا""الفرقان: 68_70".

وتقدمت المنظمة فى ختام بيانها بالابتهال إلى الله تعالى أن يجنب العالم كله لهيب الإرهاب والتطرف.