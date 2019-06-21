منظمة العمل الدولية تعتمد معاهدة لمكافحة التحرش والعنف فى أماكن العمل

رويترز

اعتمدت منظمة العمل الدولية اليوم الجمعة معاهدة دولية جديدة لمكافحة العنف والتحرش فى أماكن العمل مستلهمة الفكرة من حركة مى تو النسائية ،وتمت الموافقة على المعاهدة، التى ستكون ملزمة للحكومات التى ستوقع عليها، فى اليوم الأخير من المؤتمر السنوى للحكومات وجماعات أصحاب العمل والعمال بمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وقبل التصويت أعلنت الولايات المتحدة أنها ستؤيد المعاهدة بينما قالت روسيا إنها ستمتنع عن التصويت.

ويهدف نص المعاهدة لحماية العمال لكنه لم يشر للمثليين ومزدوجى التوجه الجنسى والمتحولين جنسيا على أنهم ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر كما طلب ناشطون.