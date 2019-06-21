منال عوض: "حياة كريمة" توقع الكشف على 1800مواطن بسواحل دمياط

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1800 مواطن، خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى نفذتها مديرية الصحة بدمياط خلال اليومين الماضيين بقرية السواحل التابعة لمركز كفر البطيخ، فى إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، التى تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا لتوفيرالحياة الكريمة لهم.

وأكدت المحافظ فى تصريحات صحفية، أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، مضيفة أنه تم تحويل عدد 84 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات،و كذا إتخاذ إجراءات العلاج على نفقة الدولة لحالة واحدة.

وجددت المحافظ شكرها للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتوفيرها كل سبل الدعم لنجاح تلك القوافل، وتعاونها المستمرلتطوير المنظومة الطبية داخل المحافظة.