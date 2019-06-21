مقتل 6 مسلحين من "طالبان" فى عمليات القوات الأفغانية بإقليمى فرح ونيمروز

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أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الجمعة، مقتل 6 من مسلحى حركة طالبان على يد قوات الأمن الأفغانية خلال عمليات عسكرية فى إقليمى فرح ونيمروز.

وقالت مصادر - لم تكشف عن هويتها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن القوات الخاصة قتلت اثنين من مسلحى طالبان خلال عملية فى منطقة بالا بولوك فى إقليم فرح، كما أصابت مقاتلاً آخر من طالبان ودمرت ألف رطل من الحشيش ومخبأ صغيرا للأسلحة.

وفى الوقت نفسه، شنت قوات الأمن غارة جوية فى منطقة بالا بولوك أسفرت عن مقتل 4 من مسلحى طالبان، كما احتجزت القوات الخاصة الأفغانية 4 اَخرين خلال عملية منفصلة فى منطقة خاش رود فى إقليم نيمروز، من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة على العمليات حتى الآن.