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مظاهرات فى ألبانيا لتعطيل الانتخابات والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع.. صور

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:00 ص
مظاهرات فى ألبانيا لتعطيل الانتخابات والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع.. صور مظاهرات فى ألبانيا
كتب بلال رمضان وتصوير رويترز

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حاول متظاهرون معارضون اقتحام مدرسة فى ألبانيا فى محاولة لتعطيل الانتخابات البلدية المقررة فى وقت لاحق من هذا الشهر.

وبعدما قام المتظاهرون بهدم جزء من السياج الحديدى، ردت الشرطة عليهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

يشار إلى أن المعارضة تقاطع الانتخابات المحلية المقررة فى 30 من يونيو الجارى وهددت بعرقلتها، فيما تصر حكومة البلاد على إجراء التصويت كما هو مقرر.

اشتباكات مع الشرطة فى ألبانيا
اشتباكات مع الشرطة فى ألبانيا

 

اشتباكات فى مظاهرات ألبانيا
اشتباكات فى مظاهرات ألبانيا

 

الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع
الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

 

الغاز المسيل للدموع فى مظاهرات ألبانيا
الغاز المسيل للدموع فى مظاهرات ألبانيا

 

الغاز المسيل للدموع
الغاز المسيل للدموع

 

بداية مظاهرات تعيطل الانتخابات فى ألبانيا
بداية مظاهرات تعيطل الانتخابات فى ألبانيا

 

جانب آخر من مظاهرات ألبانيا
جانب آخر من مظاهرات ألبانيا

 

حالات إغماء فى مظاهرات ألبانيا
حالات إغماء فى مظاهرات ألبانيا

 

مسيرات فى ألبانيا لتعطيل الانتخابات
مسيرات فى ألبانيا لتعطيل الانتخابات

 

مواطنون ورجال الأمن خلال مظاهرات ألبانيا
مواطنون ورجال الأمن خلال مظاهرات ألبانيا

 


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انتخابات البانيا

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