مطار القاهرة يستقبل طائرة خاصة لمشجعين زيمبابوى لحضور مباراة الافتتاح

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، طائرة مشجعين خاصة قادمة من زيمبابوى، وذلك لمؤازرة منتخب بلادها فى مباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب مصر القومى الليلة.

قامت سلطات المطار باستقبال طائرة المشجعين بصالة الوصول رقم 3 بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، وقامت سلطات المطار المختلفة بإنهاء إجراءات وصولهم، والإشراف على خروجهم من المطار إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة لحين موعد المباراة.

ووجهت الركاب الزيمبابوية الشكر لقيادات وسلطات المطار على حفاوة الاستقبال، وتسهيل إنهاء إجراءات وصوله، وتوفير سيارات أمام الصالة لنقلهم إلى أماكن الإقامة.