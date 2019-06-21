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مطار القاهرة يستقبل طائرة خاصة لمشجعين زيمبابوى لحضور مباراة الافتتاح

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:51 ص
مطار القاهرة يستقبل طائرة خاصة لمشجعين زيمبابوى لحضور مباراة الافتتاح مشجعي زيمبابوي
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، طائرة مشجعين خاصة قادمة من زيمبابوى، وذلك لمؤازرة منتخب بلادها فى مباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب مصر القومى الليلة.
 
قامت سلطات المطار باستقبال طائرة المشجعين بصالة الوصول رقم 3 بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، وقامت سلطات المطار المختلفة بإنهاء إجراءات وصولهم، والإشراف على خروجهم من المطار إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة لحين موعد المباراة.
 
ووجهت الركاب الزيمبابوية الشكر لقيادات وسلطات المطار على حفاوة الاستقبال، وتسهيل إنهاء إجراءات وصوله، وتوفير سيارات أمام الصالة لنقلهم إلى أماكن الإقامة.
 
مشجعى زيمبابوي في المطار (1)
 

 

مشجعى زيمبابوي في المطار (2)
 

 

مشجعى زيمبابوي في المطار (3)

 


زيمبابوي

مشجعين

كأس الأمم الأفريقية

امم افريقيا

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