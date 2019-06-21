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مصطفى الفقى : التطرف يحتاج إلى علاج ثقافى نفسى

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:18 م
مصطفى الفقى : التطرف يحتاج إلى علاج ثقافى نفسى الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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أكد الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية أن التطرف يرتبط بما يسمى محنة الفرد فى المجتمع المعاصر، التى تتمثل فى ضغوط الحياة، والإحساس بالظلم، وعدم القدرة على الوفاء بالاحتياجات المتزايدة، والتهميش الاجتماعى وهو ما يدفع الشخص المأزوم للجوء إلى الدين بوصفه الملاذ، والغطاء لتصرفاته، وأن التطرف والتشدد والإرهاب فى جانب منه انعكاس للصراعات النفسية التى يكابدها الشخص المأزوم.

وأشار الفقى فى بيان له إلى أن التطرف والإرهاب لا يرتبط بالاسلام بل شهدت العصور الوسطى صراعات دموية عنيفة فى أوروبا، ودعا الى تجديد العقل، وتطوير الثقافة والتعليم، وابعاد الدين  عن مناورات السياسة، مشيرا إلى أن جماعات الإسلام السياسى تعد من أقوى الضربات التى وجهت للأسلام ذاته على مدار التاريخ.

ومن جانبه دعا الدكتور أحمد عكاشة، عالم الطب النفسى محليا ودوليا، إلى اللجوء إلى العقل فى فهم النص الديني، ومواجهة التهميش والشعور بالدونية، حيث لا تستغرق صناعة أى إرهابى سوى ستة أشهر يعزل فيها عن العالم، يهمش خلالها، وينقطع عن أية تفاعلات، ويتعرض للأفكار المدمرة التى يود البعض زرعها فى ذهنه.

حضر الاحتفال عدد من الشخصيات العامة، والاعلاميين، والكتاب فضلا عن أساتذة الطب ولاسيما فى مجال الطب النفسي.

 

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

مصطفى الفقى

التطرف والإرهاب

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