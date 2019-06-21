سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 10:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مصر تُبهر العالم فى افتتاح أمم أفريقيا.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:22 م
مصر تُبهر العالم فى افتتاح أمم أفريقيا.. غدا بـ"اليوم السابع" مصر تبهر العالم فى افتتاح أمم أفريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحت عنوان مصر تُبهر العالم فى افتتاح أمم أفريقيا، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، متجمعين.. من كل بلاد أفريقيا شبابنا موجودين نلعب مع بعض وفى الآخر كلنا فايزين.. مصر تُبهر العالم فى افتتاح أمم أفريقيا.. حكيم والنيجيرى فيمى كوتيه والإيفوارية دوبيه يُشعلون الأجواء بأغنية «متجمعين» وسط تفاعل وهتاف عشرات الآلاف من الجماهير وإشادة عالمية.. النجم الكاميرونى إيتو ل «اليوم السابع»: مصر حققت المستحيل فى 5 أشهر.. وأتمنى مشاهدة مصر والكاميرون فى النهائى.. السياح يشاركون الجماهير مشاهدة المباريات.. أسر نجوم المنتخب يحتفلون.. ومراكز الشباب تخطف الأضواء من المقاهى بالعروض المجانية.

 

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ متجمعين.. من كل بلاد أفريقيا شبابنا موجودين نلعب مع بعض وفى الآخر كلنا فايزين.. مصر تُبهر العالم فى افتتاح أمم أفريقيا.. حكيم والنيجيرى فيمى كوتيه والإيفوارية دوبيه يُشعلون الأجواء بأغنية «متجمعين» وسط تفاعل وهتاف عشرات الآلاف من الجماهير وإشادة عالمية.. النجم الكاميرونى إيتو ل «اليوم السابع »: مصر حققت المستحيل فى 5 أشهر.. وأتمنى مشاهدة مصر والكاميرون فى النهائى.. السياح يشاركون الجماهير مشاهدة المباريات.. أسر نجوم المنتخب يحتفلون .. ومراكز الشباب تخطف الأضواء من المقاهى بالعروض المجانية

 

ـ قطار الثانوية العامة يصل محطتى الفيزياء والتاريخ.. اليوم.. 650 ألف طالب وطالبة فى لجان الامتحانات.. و«التعليم»: الزمن المخصص للمراجعة الأكبر بين جميع المواد

ـ مرشح سابق للرئاسة الأمريكية يفضح جرائم «الإرهابية».. الكونجرس يكشف تواطؤ أوباما مع «الإخوان»

ـ «سينرجى» تحجز مكانها فى السباق بفيلمين.. منافسة بين «كريم وعز وهنيدى» على أفلام الأضحى

ـ «مدبولى» يؤكد سرعة تنفيذ التحول الرقمى والتأمين الصحى ببورسعيد.. 100% نسبة التنفيذ فى المستشفيات داخل المنظومة.. والانتهاء من 28 وحدة صحية

ـ «المنظومة الإلكترونية» تطرق أبواب المحاكم.. عضو «الإصلاح التشريعى»: انتهينا من مراجعة تعديلات قانون المرافعات قبل الصياغة النهائية

ـ استقبال الشكاوى عبر الخط الساخن.. 6 سيارة لضبط الأسواق وحماية المستهلك بـ"الضبطية القضائية"

افتتاح امم افريقيا، اليوم السابع، الثانوية العامة، رئيس الوزراء

مصر تُبهر العالم فى افتتاح أمم أفريقيا.. غدا بـاليوم السابع
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإعلام العالمي يبرز حفل الافتتاح المبهر لكأس الأمم الأفريقية 2019

الإعلام العالمي يبرز حفل الافتتاح المبهر لكأس الأمم الأفريقية 2019

إليسا: كلنا بنشجع مصر لعيون محمد صلاح وكل الجدعان.. قلبى على أرض الملعب

إليسا: كلنا بنشجع مصر لعيون محمد صلاح وكل الجدعان.. قلبى على أرض الملعب

مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان فى بغداد

مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان فى بغداد

روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية فى مصر..اعرف التفاصيل

روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية فى مصر..اعرف التفاصيل

"يليق بعظمة مصر".. مغردو تويتر يشيدون بحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

"يليق بعظمة مصر".. مغردو تويتر يشيدون بحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. الرئيس السيسى يعلن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر

فيديو.. الرئيس السيسى يعلن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر

صور.. استاد القاهرة فى أبهى صوره مع انطلاق أمم أفريقيا

صور.. استاد القاهرة فى أبهى صوره مع انطلاق أمم أفريقيا

كاس الأمم الأفريقية 2019. إصابة صاموئيل كالو لاعب نيجيريا بأزمة قلبية فى المران

كاس الأمم الأفريقية 2019. إصابة صاموئيل كالو لاعب نيجيريا بأزمة قلبية فى المران

خوفا من السرقة.. الشرطة الإيرلندية تحذر المواطنين بنشر صورهم خلال السفر

خوفا من السرقة.. الشرطة الإيرلندية تحذر المواطنين بنشر صورهم خلال السفر

الخارجية الأمريكية: بومبيو يدعو الهند للتخلى عن "إس 400" الروسية

الخارجية الأمريكية: بومبيو يدعو الهند للتخلى عن "إس 400" الروسية

وزير الرياضة وانفانتينو فى ستاد القاهرة لحضور افتتاحية كأس الأمم الأفريقية

وزير الرياضة وانفانتينو فى ستاد القاهرة لحضور افتتاحية كأس الأمم الأفريقية

المرور: غرف عمليات مجهزة بالكاميرات لمتابعة محيط استاد القاهرة

المرور: غرف عمليات مجهزة بالكاميرات لمتابعة محيط استاد القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة