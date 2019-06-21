مصر تُبهر العالم فى افتتاح أمم أفريقيا.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان مصر تُبهر العالم فى افتتاح أمم أفريقيا، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، متجمعين.. من كل بلاد أفريقيا شبابنا موجودين نلعب مع بعض وفى الآخر كلنا فايزين.. مصر تُبهر العالم فى افتتاح أمم أفريقيا.. حكيم والنيجيرى فيمى كوتيه والإيفوارية دوبيه يُشعلون الأجواء بأغنية «متجمعين» وسط تفاعل وهتاف عشرات الآلاف من الجماهير وإشادة عالمية.. النجم الكاميرونى إيتو ل «اليوم السابع»: مصر حققت المستحيل فى 5 أشهر.. وأتمنى مشاهدة مصر والكاميرون فى النهائى.. السياح يشاركون الجماهير مشاهدة المباريات.. أسر نجوم المنتخب يحتفلون.. ومراكز الشباب تخطف الأضواء من المقاهى بالعروض المجانية.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ متجمعين.. من كل بلاد أفريقيا شبابنا موجودين نلعب مع بعض وفى الآخر كلنا فايزين.. مصر تُبهر العالم فى افتتاح أمم أفريقيا.. حكيم والنيجيرى فيمى كوتيه والإيفوارية دوبيه يُشعلون الأجواء بأغنية «متجمعين» وسط تفاعل وهتاف عشرات الآلاف من الجماهير وإشادة عالمية.. النجم الكاميرونى إيتو ل «اليوم السابع »: مصر حققت المستحيل فى 5 أشهر.. وأتمنى مشاهدة مصر والكاميرون فى النهائى.. السياح يشاركون الجماهير مشاهدة المباريات.. أسر نجوم المنتخب يحتفلون .. ومراكز الشباب تخطف الأضواء من المقاهى بالعروض المجانية

ـ قطار الثانوية العامة يصل محطتى الفيزياء والتاريخ.. اليوم.. 650 ألف طالب وطالبة فى لجان الامتحانات.. و«التعليم»: الزمن المخصص للمراجعة الأكبر بين جميع المواد

ـ مرشح سابق للرئاسة الأمريكية يفضح جرائم «الإرهابية».. الكونجرس يكشف تواطؤ أوباما مع «الإخوان»

ـ «سينرجى» تحجز مكانها فى السباق بفيلمين.. منافسة بين «كريم وعز وهنيدى» على أفلام الأضحى

ـ «مدبولى» يؤكد سرعة تنفيذ التحول الرقمى والتأمين الصحى ببورسعيد.. 100% نسبة التنفيذ فى المستشفيات داخل المنظومة.. والانتهاء من 28 وحدة صحية

ـ «المنظومة الإلكترونية» تطرق أبواب المحاكم.. عضو «الإصلاح التشريعى»: انتهينا من مراجعة تعديلات قانون المرافعات قبل الصياغة النهائية

ـ استقبال الشكاوى عبر الخط الساخن.. 6 سيارة لضبط الأسواق وحماية المستهلك بـ"الضبطية القضائية"

افتتاح امم افريقيا، اليوم السابع، الثانوية العامة، رئيس الوزراء



