مصر تصدر بصل وطماطم وزهور وبطاطا وفاصوليا بـ 273 مليون دولار

كتب عبد الحليم سالم

بلغت الصادرات المصرية من البصل، والطماطم، وزهور القطف، والفاصولياء الجافة، نحو 273 مليون دولار خلال 8 أشهر.

وبحسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بلغت صادرات البصل نحو 344.7 ألف طن، بقيمة 110 ملايين دولار، تمثل 10% من إجمالى الكميات المصدرة ، و7% من قيمة الصادرات ،خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية إبريل 2019 .

وبحسب البيانات الرسمية، تم تصدير 130.1ألف طن طماطم، بقيمة 45.8 مليون دولار، تمثل 4% من الكميات و3% من قيمة الصادرات.

وفيما يتعلق بالفاصولياء الجافة، تم تصدير 56 ألف طن، بقيمة 50.1 مليون دولار، تمثل 2% من الكيمات و3% من قيمة الصادرات.

وبالنسبة لصادرات زهور القطف، ونباتات الزينة والنخيل، تم تصدير 44 ألف طن بقيمة 50.7 مليون دولار، تمثل 1% من الكميات و3% من قيمة الصادرات.

كما تم تصدير 37.1 ألف طن بطاطا ، بقيمة 16.4 مليون دولار، تمثل 1% من قيمة وحجم الصادرات.