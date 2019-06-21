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مصر تصدر بصل وطماطم وزهور وبطاطا وفاصوليا بـ 273 مليون دولار

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:00 ص
مصر تصدر بصل وطماطم وزهور وبطاطا وفاصوليا بـ 273 مليون دولار سلع غذائية-أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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بلغت الصادرات المصرية من البصل، والطماطم، وزهور القطف، والفاصولياء الجافة، نحو 273 مليون دولار خلال 8 أشهر.
 
وبحسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بلغت صادرات البصل نحو 344.7 ألف طن، بقيمة 110 ملايين دولار، تمثل 10% من إجمالى الكميات المصدرة ، و7% من قيمة الصادرات ،خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية إبريل 2019 .
 
وبحسب البيانات الرسمية، تم تصدير 130.1ألف طن طماطم، بقيمة 45.8 مليون دولار، تمثل 4% من الكميات و3% من قيمة الصادرات.
 
وفيما يتعلق بالفاصولياء الجافة، تم تصدير 56 ألف طن، بقيمة 50.1 مليون دولار، تمثل 2% من الكيمات و3% من قيمة الصادرات.
 
وبالنسبة لصادرات زهور القطف، ونباتات الزينة والنخيل، تم تصدير 44 ألف طن بقيمة 50.7 مليون دولار، تمثل 1% من الكميات و3% من قيمة الصادرات.
كما تم تصدير 37.1 ألف طن بطاطا ، بقيمة 16.4 مليون دولار، تمثل 1% من قيمة وحجم الصادرات.

الصادرات الزراعية

المجلس التصديري للحاصلات الزراعية

صادرات البطاطا الحلوة

صادرات الطماطم

صادرات البصل

صادرات الزهور

نباتات الزينة

سلع غذائية

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