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مصرع شاب في حادث تصادم في الغربية

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:16 م
مصرع شاب في حادث تصادم في الغربية جثة - ارشيفية
الغربية محمد طارق

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لقي شاب مصرعه  ، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق دمنتو مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

تلقي اللواء طارق حسونة ، مدير أمن الغربية ، إخطارا من اللواء سعيد شكري مدير البحث الجنائي يفيد تصادم سيارة ملاكي تحمل أرقاما معدنية رقم "2934 ع. ه. س" قيادة"حسين.م.ع" مقيم بعزبة الشابورة التابعة لقرية سامول مع دراجة بخارية "فيزبا" أثناء سيره بالطريق مما تسبب في مصرع سائقها "أيمن أ س" مقيم بمنشأة ناصر التابعة لقرية دمرو ، وعلي الفور تم انتقال العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة، الى موقع الحادث وتم نقل المتوفي إلى مستشفى المحلة العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

 


حادث

حادث سير

المحلة الكبرى

مستشفى المحلة العام

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