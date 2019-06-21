مصادر : ربط البئر رقم 11 و12 بحقل ظهر على الإنتاج أغسطس المقبل

كتبت – مروة الغول

قال مصدر مسئول بقطاع البترول، إن شركة إينى الإيطالية، ستقوم بعملية ربط البئر، رقم 11، والبئر رقم 12، بحقل ظهر بمنطقة امتياز شروق على الإنتاج فى بداية شهر أغسطس المقبل، وذلك من أجل زيادة كميات الغاز المنتجة من الحقل.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من حفر البئرين، وأنه جارى حاليا استكمال الاختبارات النهائية استعدادا لعمليات الربط .

ويعد حقل ظهر من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى الجارى تنفيذها، حيث صنفت الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز الحقل بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط بصفة خاصة، ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمى بصفة عامة حيث تقدر الإحتياطيات بـ 30 تريليون قدم مكعب غاز.

وتخطى عدد الشركات العاملة فى مشروع "ظُهر" 150 شركة محلية، وعالمية، حيث يعد أكبر حقل للغاز في مصر تم اكتشافه فى البحر الأبيض المتوسط عام 2015 ، حيث سيصل إنتاج حقل ظهر بنهاية العام الجارى لـ 3 مليارات قدم مكعب من الغاز.