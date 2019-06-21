مسئول إيرانى: نمتلك وثائق تثبت انتهاك طائرة درون الأمريكية أجوائنا

كتبت إسراء أحمد فؤاد

أكد سيد عباس عراقجي مساعد ويز الخارجية الإيرانى أن بلاده تمتلك وثائق تثبت دخول طائرة درون أمريكية مسيرة أجوائها فجر يوم الخميس.

وبحسب وسائل اعلام إيرانية اعرب عراقجى خلال اتصال اجراه مع سفير سويسرا لدي طهران الذي يستضيف مكتب رعاية المصالح الامريكية، عن احتجاجه لما اسماه انتهاك أمريكا الاجواء الايرانية، واشار الي وجود وثائق لا يمكن انكارها تؤيد الواقعة.

ولفت المسئول الايرانى إلي أن حطام الطائرة داخل مياه بلاده الإقليمية، مؤكدا نحن لا نريد الحرب أو الصراع في المنطقة، وطبقا للرواية الامريكية فان طائرة درون لم تخترق أجواء إيران وتم إسقاطها في المياه الدولية لمضيق هرمز بحسب وزارة الدفاع والجيش الأمريكى.

وهدد الحرس الثورى معتبرا أن اسقاط الطائرة الامريكية رسالة إلي الولايات المتحد الأمريكية، وقال أمين المجلس الأعلي للامن القومى شمخاني أن حدود بلاده خط أحمر.

وكان دعا الرئيس الأمريكي ترامب، القيادات الجمهورية والديمقراطية في الكونجرس، إلى حضور اجتماع حول إيران في غرفة العمليات، بعد أن أكد في وقت سابق، أن "إيران ارتكبت خطأ فادحا"، فيما يخص إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.

وأضاف ترامب أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وكانت فى المياه الدولية بصورة واضحة والأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة، مؤكدا أن إنه لا يشعر أن إدارته تدفعه نحو الصراع وإنها تفعل عكس ذلك تماما في بعض الحالات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الطائرة الأمريكية المسيرة كانت على مسافة 17 ميلاً من الأجواء الإيرانية، مشيرة إلى أن البحث جار لتحديد مكان حطامها.

ويعد الحادث مرحلة جديدة دخل فيها التوتر المتصاعد بين ‏إيران الولايات المتحدة الأمريكية بعد ‏انسحاب ترامب من الاتفاق النووي منذ عام وإعادت فرض العقوبات على طهران و ادراج الحرس الثورى على قوائم الإرهاب الأمريكية.

ويأتى ‏الحادث بعد هجمات على ناقلات النفط في بحر عمان قبل أسبوع واتهام الإدارة الأمريكية إلى إيران بالتورط في الحادث بالدليل، وهو أمر نفته وطهران.

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