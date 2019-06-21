سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 12:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول إيرانى: نمتلك وثائق تثبت انتهاك طائرة درون الأمريكية أجوائنا

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:46 ص
مسئول إيرانى: نمتلك وثائق تثبت انتهاك طائرة درون الأمريكية أجوائنا سيد عباس عراقجي مساعد ويز الخارجية الإيرانى
كتبت إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد سيد عباس عراقجي مساعد ويز الخارجية الإيرانى أن بلاده تمتلك وثائق تثبت دخول طائرة درون أمريكية مسيرة أجوائها فجر يوم الخميس. 
 
وبحسب وسائل اعلام إيرانية اعرب عراقجى خلال اتصال اجراه مع سفير سويسرا لدي طهران الذي يستضيف مكتب رعاية المصالح الامريكية، عن احتجاجه لما اسماه انتهاك أمريكا الاجواء الايرانية، واشار الي وجود وثائق لا يمكن انكارها تؤيد الواقعة.
 
ولفت المسئول الايرانى إلي أن حطام الطائرة داخل مياه بلاده الإقليمية، مؤكدا نحن لا نريد الحرب أو الصراع في المنطقة، وطبقا للرواية الامريكية فان طائرة درون لم تخترق أجواء إيران وتم إسقاطها في المياه الدولية لمضيق هرمز بحسب وزارة الدفاع والجيش الأمريكى. 
 
وهدد الحرس الثورى معتبرا أن اسقاط الطائرة الامريكية رسالة إلي الولايات المتحد الأمريكية، وقال أمين المجلس الأعلي للامن القومى شمخاني أن حدود بلاده خط أحمر. 
 
وكان دعا الرئيس الأمريكي ترامب، القيادات الجمهورية والديمقراطية في الكونجرس، إلى حضور اجتماع حول إيران في غرفة العمليات، بعد أن أكد في وقت سابق، أن "إيران ارتكبت خطأ فادحا"، فيما يخص إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.
 
وأضاف ترامب أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وكانت فى المياه الدولية بصورة واضحة والأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة، مؤكدا أن إنه لا يشعر أن إدارته تدفعه نحو الصراع وإنها تفعل عكس ذلك تماما في بعض الحالات.
 
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الطائرة الأمريكية المسيرة كانت على مسافة 17 ميلاً من الأجواء الإيرانية، مشيرة إلى أن البحث جار لتحديد مكان حطامها. 
 
ويعد الحادث مرحلة جديدة دخل فيها التوتر المتصاعد بين ‏إيران الولايات المتحدة الأمريكية بعد ‏انسحاب ترامب من الاتفاق النووي منذ عام وإعادت فرض العقوبات على طهران و ادراج الحرس الثورى على قوائم الإرهاب الأمريكية. 
 
ويأتى ‏الحادث بعد هجمات على ناقلات النفط في بحر عمان قبل أسبوع واتهام الإدارة الأمريكية إلى إيران بالتورط في الحادث بالدليل، وهو أمر نفته وطهران.
 

إيران

طائرة أمريكية مسيره

الحرس الثوري

ترامب

اسقاط الطائرة الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد .. أجمل الأهداف فى جميع نسخ أمم أفريقيا.. فيديو

شاهد .. أجمل الأهداف فى جميع نسخ أمم أفريقيا.. فيديو

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة