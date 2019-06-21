سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 03:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مديرية أمن القاهرة تدفع برجال المرور و الشرطة النسائية بمحيط الاستاد

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:17 م
مديرية أمن القاهرة تدفع برجال المرور و الشرطة النسائية بمحيط الاستاد ستاد القاهرة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

دفعت بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور بالأكمنة على الطرق المؤدية للعاصمة ورجال المرور والحماية المدنية والشرطة النسائية لتأمين بوابات ستاد القاهرة الدولى؛ حيث تنطلق مساء اليوم فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بلقاء منتخبي مصر وزيمبابوى.

وستقوم عناصر الشرطة النسائية، بقيادة العميد حنان هجرس مدير قطاع حقوق الأنسان بمديرية أمن القاهرة ، بتفتيش حقائب السيدات قبل دخولهن الإستاد كنوع من تأمين الاستاد وتحسبا لتواجد أى مخالفة.

وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها بالارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة وبمحيط الاستاد التي تقام فيه مباراة افتتاح مباريات أمم إفريقيا 2019 والشوارع المؤدية إليه، كما تم تعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الأستاذ بسهولة ويسر وتكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، في ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

وتستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تقام بين 21 يونيو و19 يوليو. وتأهل 24 فريقا إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019 للمرة الأولى في تاريخ المونديال الإفريقي بعد زيادة عددها مؤخرا، إذ كانت المنافسات السابقة تقام بمشاركة 16 منتخبا فقط.

 

 


امن القاهرة

امم افريقيا

استاد القاهرة الدولى

تامين الطرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمم أفريقيا..20 محظورا على الجماهير داخل المدرجات.. تعرف عليها

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:10 م

امم افريقيا 2019.. لاعبو المنتخب الوطنى يؤدون صلاة الجمعة بفندق الإقامة

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:27 م

امم افريقيا.. حسين الشحات يدعم الفراعنة: كل المساندة لرجال منتخب مصر

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:24 م

محيط استاد الإسكندرية يتزين استعدادا لانطلاق بطولة امم افريقيا 2019

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:14 م

بلغات العالم.. مصر ترحب بضيوف الكان قبل انطلاق بطولة امم افريقيا 2019

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:14 م

امم افريقيا.. تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوى قبل افتتاح الكان.. الفراعنة تكسب

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة