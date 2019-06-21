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محلل عسكرى أمريكى يستبعد قيام واشنطن بعملية عسكرية واسعة ضد إيران

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:41 ص
محلل عسكرى أمريكى يستبعد قيام واشنطن بعملية عسكرية واسعة ضد إيران الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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استبعد محلل عسكرى أمريكى بارز إمكانية قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية على نطاق واسع ضد إيران عقب قيامها بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة.

وأضاف الجنرال جاك كين، المحلل العسكرى لشبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن تنفيذ مثل هذه العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران فى ظل الأوضاع الراهنة احتمال بعيد للغاية، فيما يعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه يجد صعوبة فى الاعتقاد بأن إيران أقدمت على إسقاط الطائرة الأمريكية بشكل متعمد.

وقال المحلل إن طهران تهاجم الولايات المتحدة بسبب العقوبات الأمريكية التى فرضتها ضدها والتى كان لها تأثير مدمر على إيران من الداخل، مضيفا أن إيران دأبت على الاعتداء على الولايات المتحدة وحلفائها على مدار نحو أربعة عقود، ومع ذلك لم ترد الولايات المتحدة عليها.

وكان مسئولو وزارة الدفاع الأمريكية أعلنوا، فى وقت سابق، أن إيران أسقطت الطائرة الأمريكية المسيرة دون استفزاز مسبق أثناء قيامها بمهمة استطلاع فى المياه الدولية، فيما تؤكد إيران أن الطائرة انتهكت مجالها الجوى وسقطت داخل المياه الإقليمية لها.

 


ايران

عملية عسكرية ضد ايران

امريكا

اسقاط طائرة

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