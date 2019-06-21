محافظ جنوب سيناء: ندعم جميع البطولات الرياضية الدولية بمنتجعات شرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، دعمه لكافة الأنشطة والبطولات الرياضية الدولية التى تنظمها المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ.



جاء ذلك خلال لقائه مع منظمى ولاعبى بطولة كرة القدم الشاطئية الدولية فى نسختها الأولى هذا العام بأحد المنتجعات الكبرى فى الفترة من 17 إلى 31 يونيو الجارى بمشاركة أربع دول؛ وهى البرتغال والبرازيل والأرجنتين وإيطاليا، كما تفقد ملعب البطولة والمدرجات، مشيدًا بكافة الجهود المبذولة.



وأضاف، أنه يشجع مثل هذه البطولات التى من شأنها تنشيط السياحة الرياضية بشرم الشيخ.