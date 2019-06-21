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محافظ الجيزة: مهلة شهرين أمام طالبى تقنين الأراضى لسداد رسوم الفحص والمعاينة

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:46 ص
محافظ الجيزة: مهلة شهرين أمام طالبى تقنين الأراضى لسداد رسوم الفحص والمعاينة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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طالبت محافظة الجيزة كافة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة المقررة قانونًا سرعة قيامهم بسداد رسوم الفحص والمعاينة وتسليم أصل إيصال السداد للوحدة المحلية المختصة فى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 29 أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه المحافظ لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعى اليد وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين.

وحذرت المحافظة فى بيان اليوم، من أنه فى حال عدم سداد الرسوم وتسليم أصل الإيصال سيتم الغاء طلب التقنين واعتباره كأن لم يكن وإدراج الأرض ضمن حملات الإزالة لإزالة التعديات واستردادها بالطريق الإدارى وذلك لعدم الجدية من قبل مقدم طلب التقنين .

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الإجراءات التى اتخذتها المحافظة تأتى ضمن خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى والعمل على التيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين على أراضى أملاك الدولة ودفع العمل بهذا الملف الحيوى حتى إتمام المراحل للوصول إلى المرحلة النهائية وهى تحرير العقود القانونية بين الدولة والمواطنين .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع القائمين على هذا العمل القومى بتكثيف مجهوداتهم لاسترداد حق الشعب والدولة ومجابهة التعديات على الأراضى التى تملكها الدولة زراعية كانت أو غير ذلك ليتم استغلالها بشكل أمثل فى مشروعات بناء المساكن والمدارس والمستشفيات والمشروعات الخدمية التى يحتاج إليها المواطنون.

 


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تقنين أراضي الدولة

محافظه الجيزة

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