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محافظ الإسكندرية: البدء فى تطوير 10 مناطق سكنية كبرى .ومستعدون لأمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:50 م
محافظ الإسكندرية: البدء فى تطوير 10 مناطق سكنية كبرى .ومستعدون لأمم أفريقيا الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية أن جميع أجهزة المحافظة منذ بدء الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية عملت كفريق  واحد متكامل بهدف موحد وهو إظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها و زوراها خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، وقد بدى ذلك واضحا بعد الإنتهاء من أعمال رصف وتخطيط وتجميل وتشجير الشوارع وتركيب البلدورات ودهانها ، وتطوير استاد الإسكندرية والمنطقة المحيطة به على أكمل وجه وذلك بفضل فريق من التنفيذيين والاستشاريين والشركات المنفذه لأعمال التطوير ومتطوعين ومجتمع مدني  ومجتمع أعمال، عملوا بجد وجهد كبير لإنجاز الأعمال. 
 
 
ووجه المحافظ الشكر والتقدير لكل من ساهم  في تنفيذ أعمال التطوير استعدادا للبطولة وعمل بجهد وكد لإتمام كافة الأعمال خلال وقت قياسى، مؤكدا لجموع الشعب السكندرى بأن جميع أجهزة المحافظة ستظل تعمل ليل نهار بنفس المنهج في الشوارع الرئيسية للمدينة، كما سيتم البدء في تطوير ١٠مناطق سكنية كبيرة  خلال الفترة القصيرة القادمة بعد الإنتهاء من إعداد التصميمات النهائية لأعمال التطوير  بها وذلك لاستعادة مدينتنا التي تمنيناها دوما و لتكون في مصاف المدن السياحية العالمية وتستعيد مكانتها التي تليق بها مرة أخرى.
 
 
 

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