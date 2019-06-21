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متحدث البنتاجون السابق: ضربة أمريكا العسكرية ضد إيران ستكون هائلة

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:00 ص
متحدث البنتاجون السابق: ضربة أمريكا العسكرية ضد إيران ستكون هائلة البنتاجون
كتب بلال رمضان

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قال المتحدث السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، جف جوردون، أنه فى حال قامت أمريكا بتوجيه ضربة أمريكية عسكرية إلى إيران، فسوف تكون هذه الضربة قوية وهائلة.

وأشار المتحدث السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى انتهاء مرحلة جمع الأدلة، مضيفا أن الساعات القادمة ستحمل إجابات أسئلة كثيرة.

وأكد المتحدث السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، الذى عمل أيضا كمستشار للأمن القومى الأمريكى لحملة الرئيس ترامب الانتخابية، أن النظام الإيرانى فقد صوابه، ولم يدرس جيدا تابعات استهداف حركة نقل البترول فى مياه الخليج العربي.

وشدد جوردون على أن المناخ العام لدى الإدارة الأمريكية حاليا مهيأ تماما لتوجيه ضربة عسكرية قاسية لطهران.

وأوضح جوردون أن الولايات المتحدة الأمريكية دمرت نصف البحرية الإيرانية فى يوم واحد عام 1988، ومن الممكن أن تفعل هذا مجددا عند الحاجة بدون تردد.

وكانت إيران قد أسقطت طائرة استطلاع أمريكية فى المجال الجوى الدولى فوق مضيق هرمز.

 


ضربة عسكرية

امريكا

ايران

وزارة الدفاع الامريكيه

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