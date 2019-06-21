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مباحث الجيزة: لا شبهة جنائية فى مصرع شاب بأبو النمرس

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:43 ص
مباحث الجيزة: لا شبهة جنائية فى مصرع شاب بأبو النمرس ضحية الحادث
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، فى مصرع شاب صدمه قطار بإحدى قرى أبو النمرس.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن الضحية، يدعى "أحمدحسن"، أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، وقررت النيابة التصريح بدفنه.

واستمع رجال المباحث، لأقوال شاهد عيان، حيث ذكر أن الضحية أثناء عبوره السكة الحديد، بقرية منيل شيحة، صدمه القطار، وأكد عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.

 

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة اصطدام قطار به بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز أبو النمرس، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وتبين أن شابا يدعى " أحمد حسن" أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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