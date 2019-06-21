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مادلين أولبرايت: مستعدون لدعم تونس على المستويين السياسى والاقتصادى

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:36 م
مادلين أولبرايت: مستعدون لدعم تونس على المستويين السياسى والاقتصادى مادلين أولبرايت
تونس (أ ش أ)

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استقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، صباح اليوم، الجمعة، بدار الضيافة بقرطاج، مادلين أولبرايت، رئيسة مجلس إدارة المعهد الديمقراطى الوطنى الأمريكى ووزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق، على رأس الوفد المُشارك فى الاجتماع السنوى لمجلس إدارة المعهد المنعقد بتونس.

وأكدت مادلين أولبرايت فى تصريحات صحفية اليوم، أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان مثمرا وتناول أهمية المسار الديمقراطى الذى تعيشه تونس وأهمية تنظيم الاستحقاق الانتخابى القادم، معبرة عن استعداد المعهد الديمقراطى الوطنى الأمريكى لدعم تونس على المستويين السياسى والاقتصادى.

وأوضحت أولبرايت أن اختيار تونس لتنظيم اجتماع مجلس إدارة المعهد يعكس الاهتمام الكبير الذى يوليه للتجربة الديمقراطية التونسية المتميّزة فى المنطقة، مؤكدة التزامه بمواصلة مواكبة هذه التجربة من خلال دعم قدرات مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فى تونس التى تتميز بإمكانيات كبيرة وتُوفر فرصا واعدة.

 


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مادلين اولبرايت

الحكومة التونسية

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