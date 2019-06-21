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مئات الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بحى وادى الحمص احتجاجا على هدم المنازل

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:52 م
مئات الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بحى وادى الحمص احتجاجا على هدم المنازل المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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وقال خطيب المسجد الأقصى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، إن سياسة هدم المنازل سياسة ظالمة وغير قانونية وغير إنسانية، مضيفا أن الاحتلال يهدف إلى تهجير المواطنين من أراضيهم وبيوتهم وتفريغ مدينة القدس من أهلها بشكل خاص، ضمن سياسة تهويد المدينة.

وناشد رئيس لجنة أهالى وادى الحمص حمادة حمادة، كافة مؤسسات المجتمع الدولى بالضغط على الاحتلال للتراجع عن هدم مبانى المواطنين، رافضا قرارات الاحتلال بجعل أهالى وادى الحمص يواجهون العراء.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، أمهلت، أمس الخميس، أهالى الحى حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، لتنفيذ قرارات هدم مائة شقة سكنية، وأوضحت لجنة الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم فى الحى، أن الاحتلال بدأ بملاحقة السكان منذ حوالى 3 أعوام، بقرارات الهدم بحجة "القرب" من "الجدار"، وهو عبارة عن شارع محاط بالأسلاك الشائكة والمجسات الالكترونية، وفقا لقرارها بمنع البناء على بعد 250 مترا من الجدار تحت ذريعة "أسباب أمنية".

 


المسجد الاقصى

هدم منازل الفلسطينيين

شرطة الاحتلال الفلسطينى

القدس المحتلة

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