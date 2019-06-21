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لو هتشجع فى الاستاد.. الحبس والغرامة عقوبة بيع تذاكر المباريات

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:40 ص
لو هتشجع فى الاستاد.. الحبس والغرامة عقوبة بيع تذاكر المباريات كأس الأمم الأفريقية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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الرياضة أخلاق، والكورة بتجمع ما بتفرقش، وتشجيعك لفرقتك لا يفقدك احترامك للمنافس، ومن هذا المنطلق وضع قانون الرياضة ليضمن منافسة رياضية شريفة تجمع بين الفرق المتنافسة.

لمعرفة عقوبة بيع تذاكر المباريات اضغط هنا
 

كاس الامم الافريقية

لو هتشجع فى الاستاد

تذاكر المباريات

بطولة افريقيا

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