لو رايح تشجع.. المرور يحدد طرق تسهل وصولك استاد القاهرة لحضور افتتاح الكان

كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض

حددت إدارة المرور، العديد من الطرق المؤدية الى استاد القاهرة، لتسهيل وصول المواطنين و مشجعى المنتخب المصرى،الى الاستاد فى أسرع وقت ممكن قبل زحام المحاور التى يسلكها قائدى السيارات و من تلك الطرق حتى الاستاد :

- القادم من محور 26 يوليو يستكمل رحلته المرورية حتى منزل ميدان لبنان لدوران و استكمال الطريق حتى نادى الزمالك و يتم استكمال الطريق حتى سور النادى المؤدى لشارع جامعة الدول العربية و الدوران لأول يوتيرن و استكمال الطريق و عدم الصعود للكوبرى و التوجه للكورنيش ثم يمينا مسرح البلون حتى مطلع كوبرى اكتوبر و التوجه له حتى نزلة صلاح سالم أو العروبة حتى بانوراما حرب اكتوبر على بمينك حتى شارع باب المقصورة للاستاد.

-القادم من إمبابة و الوراق يتجه لكوبرى الساحل منه الى رمسيس و يتم استكمال الطريق حتى مطلع كوبرى أكتوبر وصولا الى محور النصر و المنصة فيمينا الى أحد بوابات الاستاد و الدخول الى المدرجات.

- القادم من مناطق الدقى و شارع التحرير يتجه لكوبرى الدقى أو اسفل الكوبرى وصولا الى مطلع كوبرى اكتوبر و استكمال الرحلة المرورية ومنع النزول الى منطقة وسط المدينة المدينة و التوجه الى منزل صلاح سالم حتى بانوراما حرب اكتوبر يمينا حتى شارع باب المقصورة للاستاد.

- القادم من الجيزة يتم استقلال ميكروباص من الجيزة من مناطق الكيت كات أو ميدان الجيزة أو امبابة الي رمسيس ومن رمسيس يتم استقلال مينى باص الحى السادس بمدينة نصر و منه لمسجد ال رشدان حتى بوابة الأستاد.

- القادم من الطريق الدائرى من الهرم أو المريوطية يستكمل الطريق حتى منزل ميدان لبنان منه الى شارع لبنان حتى الوصول لشارع جامعة الدول و الدوران الى شارع البطل أحمد عبد العزيز حتى مطلع أكتوبر و منه الى استكمال الرحلة لمنزل صلاح سالم حتى المنصة وصولا الى بوابة الاستاد

-التوجه من فيصل أو الهرم حتى جامعة القاهرة ثم الدوران الى الدقى و استكمال الرحلة لمطلع كوبرى أكتوبر و عدم النزول الى منطقة وسط البلد حتى الوصول الى منزل محور صلاح سالم و الاستكمال يمينا الى بوابة الأستاد و فى حالة استكمال الرحلة و عدم النزول الى صلاح سالم يتم التوجه منزل النصر بالقرب من كلية الازهر حتى الدوران الى المنصة يمينا الى الأستاد

--فى حالة استقلال مترو لأنفاق سوا من خط المنيب أو حلوان يتم تغيير محطة المترو للعتبة لخط العباسية حتى محطة مترو الاستاد و استقلال تاكسى أو سيارة أجرة أو مينى باص الى بوابة الأستاد

_القادم من موقف أحمد حلمى يستقل ميكروباص إلى الحى السادس أو السابع وصولا إلى جامعة الأزهر ثم النزول أمام سلم ويتم الصعود والنزول إلى الجهة المقابلة ويوجد شارع صغير يتم سلوكه حتى الاستاد أو استقلال أتوبيس حتى مسجد ال رشدان حتى الاستاد

- للقادم من الطريق مدينة نصر يتوجه إلى محور النصر ثم يمينا أمام المنصة حتى الاستاد

-القادم من ميدان رمسيس يسلك شارع رمسيس حتى الصعود لكوبرى أكتوبر منه إلى محور النصر وصولا إلى المنصة ويمنيا إلى الاستاد.

-القادم من المعادى والسيدة عائشة يستكمل طريق النصر حتى الدوران أمام بوابة الاستاد

- القادم من وسط المدينة يتم التوجه لنفق الأزهر حتى محور صلاح سالم حتى بوابات الاستاد

-القادم من كورنيش النيل بحلوان والمعادى يسلك الكورنيش وصولا إلى التحرير إلى مطلع كوبرى اكتوبر وحتى منزل صلاح سالم وصولا لبوابة الاستاد

-من محور كورنيش النيل حتى كوبرى عباس والتوجه إلى السيدة عائشة ويستكمل حتى طريق الأوتوستراد وصولا إلى جامعه الازهر وأول دوران شمال وصولا إلى الاستاد

- للقادم من الطريق مدينة نصر يتوجه إلى محور النصر ثم يمينا أمام المنصة حتى الاستاد والقادم من المعادى والسيدة عائشة يستكمل طريق النصر حتى الدوران أمام بوابة الاستاد

--فى حالة استقلال مترو لأنفاق سوا من خط المنيب أو حلوان يتم تغيير محطة المترو للعتبة لخط العباسية حتى محطة مترو الاستاد وصولا لبوابة الأستاد