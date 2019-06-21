لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات اعرفها عن امتحان التاريخ

يؤدى طلاب الثانوية العامة، امتحان التاريخ غدا السبت، اليوم السابع" يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات عن الامتحان.

1ـ الاستعانة بكتاب المدرسة فى المراجعة.

2ـ الامتحان يتضمن 40 سؤالا موزعة على أجزاء المنهج.

3ـ 28 صفحة عدد صفحات كراسة الامتحان.

4ـ زمن الامتحان 3 ساعات.

5ـ الدرجة الكلية للمادة 60 درجة.

6ـ في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب الإجابة صحيحة.

7ـ وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ.

8ـ عند الإجابة عن الأسئلة المقالية أجب فى المساحة المخصصة للإجابة وفي حالة الحاجة لمساحة أخرى يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة مع الإشارة إليها.

9ـ الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد أولا حرصا على الوقت ثم الأسئلة المقالية.

10ـ قراءة الأسئلة بشكل جيد قبل الإجابة عن الامتحان.