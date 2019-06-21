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لصوص الهواتف بالتجمع يعترفون: "سرقنا المحل بالكامل وأخفيناها فى السلام"

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:00 ص
لصوص الهواتف بالتجمع يعترفون: "سرقنا المحل بالكامل وأخفيناها فى السلام" سرقة هواتف - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال 3 متهمين بسرقة محل هواتف محمول بالتجمع الخامس.

واعترف المتهمون هم "عاصم.م"، و"خالد. م"، و"شريف.ع ".أمام النيابة، بارتكابهم واقعة سرقة محل هواتف محمول بمنطقة التجمع الخامس بالكامل، وأرشدوا عن مكان المسروقات بشقة ملك المتهم الثاني بالسلام.

وكانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغًا يفيد بسرقة محل لهواتف المحمول بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

 

 

 

 


حبس متهم بسرقة محمول

نيابة القاهرة

سرقة محل هواتف

قسم التجمع الخامس

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