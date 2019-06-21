لاهوتيون ينظمون غدًا ندوة عن "الكنيسة والإلحاد" بمصر الجديدة

تنظم مبادرة "اليثيا" للتعليم الأرثوذكسى، غدًا السبت، ندوة بعنوان "الكنيسة والإلحاد" للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالعلم والدين، وكيف تواجه الكنيسة أسئلة العلم المعاصرة وتتعامل معها، وذلك بقاعة كنيسة الأنبا انطونيوس بمصر الجديدة.

مبادرة اليثيا هى مبادرة أطلقها لاهوتيون شباب للتعريف بإيمان الكنيسة القبطية وعقائدها للمسيحيين وباحثى اللاهوت القبطي وخدام الكنائس والشمامسة والكهنة وغيرهم.

فيما تحتفل الأمانة العامة للأسر الجامعية بأسقفية الشباب بمهرجانها السنوى الذى يحمل شعار "هيا نبنى هذا العام"، وذلك مساء الجمعة الثامن والعشرين من يونيو الجارى بمدرسة نوتردام بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة.

ويتضمن جدول الاحتفالية كلمات روحية للآباء الأساقفة وعروض لمواهب شباب الأسرات من كورال ومسرح ومسابقة اكتشاف المواهب (Open Mic) وجوائز قيمة للفائزين، ومعارض المنتجات اليدوية والإكسسوارات ومنتجات أخرى متنوعة.