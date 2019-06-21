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كوبا تدين قرار أمريكا بإدراجها على "القائمة السوداء" للاتجار بالبشر

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:45 ص
كوبا تدين قرار أمريكا بإدراجها على "القائمة السوداء" للاتجار بالبشر الاتجار بالبشر
أ ش أ

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أدانت كوبا القرار الأمريكى بإدراجها ضمن قائمة الولايات المتحدة السوداء للاتجار بالبشر، معتبرة أن القرار غير أخلاقى وكاذب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الرئيس الكوبى ميجيل دياز-كانيل - قوله على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" اليوم الجمعة - "ندين هذا الاتّهام غير الأخلاقى والكاذب والمنحرف".

من جانبه، أكد وزير خارجيته برونو رودريجيز رفضه تقييم الولايات المتّحدة التعسّفى وأحادى الجانب الذى يضع كوبا فى أسوأ فئة من تقريرها عن الاتجار بالبشر.

وقال الوزير الكوبى إن واشنطن لا تملك السلطة الأخلاقية لتقييم الدول أو تصنيفها.. وإدراج كوبا فى هذه القائمة السوداء، هو تشهير آخر لتبرير إجراءات عدائية جديدة.

جدير بالذكر أن اللائحة السوداء الأمريكية تضم دولا أخرى من بينها الصين، وكوريا الشمالية، وفنزويلا.

 

 

 


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الاتجار بالبشر

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