كبير مشجعى بنى سويف: المنتخب هيفوز فى الافتتاح وتبقى دفعة للوصول للنهائى

بنى سويف ـ أيمن لطفى

أكد عبدالله الأبيض كبير مشجعى نادى بنى سويف، أن المنتخب المصرى سوف يفوز فى مباراة افتتاح البطولة الأفريقية اليوم الجمعة، بهدفين نظيفين على منتخب زيمبابوى، ويحرزهما محمد صلاح وتريزيجيه، حتى يكون ذلك بمثابة دفعة قوية للفوز على باقى فرق مجموعته ثم باقى الأدوار والفوز بكأس البطولة.

وأضاف: الجهود المبذولة من الدولة فى تنظيم البطولة وكذلك الجمهور واللاعبين سوف تكلل بإذن الله بالنجاح وبخروج البطولة بالشكل اللائق أمام العالم وحصول المنتخب الوطنى على كأس البطولة.

أضاف أحمد عبدالله الأبيض، متفائلين خير بفوز المنتخب الوطنى اليوم فى مباراة الافتتاح فى احتفالية كبيرة اليوم، لافتا إلى أن المنتخب يقف خلفه ويشجعه المصريون والعالم العربى وسوف يفرح الجميع بالفوز.

أما مصطفى عبدالله شهرته "كابو": فأكد أنه أصغر مشجعى بنى سويف ويدعو الله أن يفوز المنتخب فى أولى لقاءاته اليوم ويصل إلى المباراة النهائية، ويرفع كأس البطولة.