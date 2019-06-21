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قوافل طبية بمراكز الشباب أثناء بث مباريات بطولة الأمم الأفريقية

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:45 م
قوافل طبية بمراكز الشباب أثناء بث مباريات بطولة الأمم الأفريقية قوافل طبيه -ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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انطلقت مجموعة من القوافل الطبية لتأمين احتفالات انطلاق مباريات كأس الأمم الأفريقية والتى تستضيفها مصر، بمراكز الشباب بالمحافظة والتي تبث المباريات بالمجان أمام المواطنين، إلى جانب رفع حالة الطوارئ بمستشفيات ووحدات المحافظة.
 
وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم الاستعداد بمراكز الشباب بالقليوبية لاستقبال الشباب لمشاهدة حفل ومباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، من خلال عمل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير عمل المراكز خلال مباريات البطولة، حيث سيتم توفير شاشات عملاقة لـ89 مركز شباب على مستوى المحافظة.
 
وأوضح مدير شباب القليوبية، أنه تأتي مشاركة قيادات الشباب والرياضة بالقليوبية بهدف تشجيع الشباب على التواجد داخل المراكز وضمانا لتقديم أفضل مستوى لأبناء المحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.
 
 
 
 

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