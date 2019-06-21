قطاع المعاهد الأزهرية يعلن جداول الدور الثانى للشهادة والنقل

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية ،موعد امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل الاعدادى والثانوى والشهادة الاعدادية يوم 27 يوليو وتنتهى يوم 3 أغسطس،
،فيما يبدء الدور الثانى للصف الأول والثانى الثانوى يوم 9 يوليو وتختتم يوم 20 يوليو .
جدول-الاول-الاعدادى-بعوث-دور-ثانى-2018-2019
جدول-الاول-الاعدادى-دور-ثانى-2018-2019
جدول-الاول-الثانوى-ادبى-دور-ثانى-2018-2019
جدول-الاول-الثانوى-بعوث-دور-ثانى-2018-2019_1
جدول-الاول-الثانوى-علمى-دور-ثانى-2018-2019_2
جدول-الثانى-الاعدادى-بعوث-دور-ثانى-2018-2019
جدول-الثانى-الاعدادى-دور-ثانى-2018-2019
جدول-الثانى-الثانوى-ادبى-دور-ثانى-2018-2019_1
جدول-الثانى-الثانوى-بعوث-دور-ثانى-2018-2019
جدول-الثانى-الثانوى-علمى-دور-ثانى-2018-2019_2
جدول-الشهادة-الاعدادية-دور-ثانى-2018-2019
جدول-اولى-تجويد-دور-ثانى-2018-2019
جدول-اولى-تخصص-دور-ثانى-2018-2019
جدول-اولى-عالية-دور-ثانى-2018-2019_1
جدول-ثانية-تخصص-دور-ثانى-2018-2019
جدول-ثانية-عالية-دور-ثانى-2018-2019
جدول-شهادة-التجويددور-ثانى-2018-2019
جدول-شهادة-التخصص-دور-ثانى-2018-2019
جدول-شهادة-العاليةدور-ثانى-2018-2019_1
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