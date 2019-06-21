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قطاع المعاهد الأزهرية يعلن جداول الدور الثانى للشهادة والنقل

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:08 م
قطاع المعاهد الأزهرية يعلن جداول الدور الثانى للشهادة والنقل قطاع المعاهد الأزهرية - ارشيفية
كتب لؤى على

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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية ،موعد امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل الاعدادى والثانوى والشهادة الاعدادية يوم 27 يوليو وتنتهى يوم 3 أغسطس، 
،فيما يبدء الدور الثانى للصف الأول والثانى الثانوى يوم 9 يوليو وتختتم يوم 20 يوليو .
 
 
جدول-الاول-الاعدادى-بعوث-دور-ثانى-2018-2019
جدول-الاول-الاعدادى-بعوث-دور-ثانى-2018-2019

جدول-الاول-الاعدادى-دور-ثانى-2018-2019
جدول-الاول-الاعدادى-دور-ثانى-2018-2019

جدول-الاول-الثانوى-ادبى-دور-ثانى-2018-2019
جدول-الاول-الثانوى-ادبى-دور-ثانى-2018-2019

جدول-الاول-الثانوى-بعوث-دور-ثانى-2018-2019_1
جدول-الاول-الثانوى-بعوث-دور-ثانى-2018-2019_1

جدول-الاول-الثانوى-علمى-دور-ثانى-2018-2019_2
جدول-الاول-الثانوى-علمى-دور-ثانى-2018-2019_2

جدول-الثانى-الاعدادى-بعوث-دور-ثانى-2018-2019
جدول-الثانى-الاعدادى-بعوث-دور-ثانى-2018-2019

جدول-الثانى-الاعدادى-دور-ثانى-2018-2019
جدول-الثانى-الاعدادى-دور-ثانى-2018-2019

جدول-الثانى-الثانوى-ادبى-دور-ثانى-2018-2019_1
جدول-الثانى-الثانوى-ادبى-دور-ثانى-2018-2019_1

جدول-الثانى-الثانوى-بعوث-دور-ثانى-2018-2019
جدول-الثانى-الثانوى-بعوث-دور-ثانى-2018-2019

جدول-الثانى-الثانوى-علمى-دور-ثانى-2018-2019_2
جدول-الثانى-الثانوى-علمى-دور-ثانى-2018-2019_2

جدول-الشهادة-الاعدادية-دور-ثانى-2018-2019
جدول-الشهادة-الاعدادية-دور-ثانى-2018-2019

جدول-اولى-تجويد-دور-ثانى-2018-2019
جدول-اولى-تجويد-دور-ثانى-2018-2019

جدول-اولى-تخصص-دور-ثانى-2018-2019
جدول-اولى-تخصص-دور-ثانى-2018-2019

جدول-اولى-عالية-دور-ثانى-2018-2019_1
جدول-اولى-عالية-دور-ثانى-2018-2019_1

جدول-ثانية-تخصص-دور-ثانى-2018-2019
جدول-ثانية-تخصص-دور-ثانى-2018-2019

جدول-ثانية-عالية-دور-ثانى-2018-2019
جدول-ثانية-عالية-دور-ثانى-2018-2019

جدول-شهادة-التجويددور-ثانى-2018-2019
جدول-شهادة-التجويددور-ثانى-2018-2019

جدول-شهادة-التخصص-دور-ثانى-2018-2019
جدول-شهادة-التخصص-دور-ثانى-2018-2019

جدول-شهادة-العاليةدور-ثانى-2018-2019_1
جدول-شهادة-العاليةدور-ثانى-2018-2019_1

 


قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية

الاعدادية الازهرية

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