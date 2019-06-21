قطاع المعاهد الأزهرية يعلن جداول الدور الثانى للشهادة والنقل

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية ،موعد امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل الاعدادى والثانوى والشهادة الاعدادية يوم 27 يوليو وتنتهى يوم 3 أغسطس،

،فيما يبدء الدور الثانى للصف الأول والثانى الثانوى يوم 9 يوليو وتختتم يوم 20 يوليو .