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قتلة شاب منشاة القناطر: ارتكبنا الجريمة لسرقته وفشلنا فى الاستيلاء على السيارة

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:43 ص
قتلة شاب منشاة القناطر: ارتكبنا الجريمة لسرقته وفشلنا فى الاستيلاء على السيارة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف 3 عاطلين، تم القبض عليهم، لاتهامهم بقتل شاب بمنشأة القناطر، أنهم قرروا سرقة المجنى عليه، الذى تربطهم به علاقة تعارف سابقة، فاستقلوا سيارته بصحبته، وانتهزوا فرصة مرورهم بمنطقة خالية من المارة، وقيدوا حركته، ثم طعنه أحدهم بسلاح أبيض، واستولوا على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى.

 

وأضاف المتهمون، أنهم فشلوا فى الاستيلاء على السيارة، فتركوا الجثة داخلها، وفروا هاربين، وأرشدوا عن مكان تصريف الهاتف المحمول الخاص بالضحية.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة، التى استمعت لأقوالهم، وباشرت التحقيق.

 

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب مصابا بجرح نافذ بجسده، وبإجراء التحريات تبين للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن 3 عاطلين ارتكبوا الجريمة لسرقة المجني عليه بالإكراه.

 

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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