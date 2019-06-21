قبل بدء فعاليات كأس الأمم الأفريقية.. 10 إلتزامات على الإعلاميين الرياضيين

كتب محمد السيد

ناشدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى،كافة النقاد والمحللين ومقدمى البرامج الرياضية الالتزام بتوفير المناخ اللازم لنجاح فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليه 2019 .

ويرصد "اليوم السابع" عدد من الواجبات التى حددتها مدونة سلوك الإعلام الرياضى التى وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الإعلاميين الرياضيين وذلك قبل بدء فعاليات البطولة .

ـ يتعين على الإعلاميين الرياضيين، الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التى تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية القادرة على اجتذاب قطاعات عريضة فى المجتمع دون الانزلاق إلى إثارة التعصب أو أية نعرات دينية أو طائفية، أو تشجيع العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير، أو مخالفة أى من القواعد التى تتضمنها القوانين وهذه المدونة.

ـ يحظر على الإعلاميين الرياضيين الإساءة بأى شكل كان إلى الفرق الرياضية المحلية، أو تلك التى تنتمى لدول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو الجنس أو الثقافة، وعدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية وغيرها، قد تتسبب فى مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع.

ـ لا يجوز للرياضيين استخدام المنافسات الرياضية، بما يؤثر سلباً فى الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى وتحقيق الاستقرار فى المجتمع أو نشر العنف أو الإحباط.

ـ الإلتزام فى التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية بالسمات العامة لكل منها والإعلان عن ذلك بوضوح ولا يجوز الخلط بينهما أو أن تقدم الآراء على أنها حقائق أو يتم التعبير عنها بشكل يخرجها عن معناها أو سياقها.

ـ يتعين على الإعلاميين الرياضيين الالتزام باللغة التي تحفظ للرياضة رسالتها واستخدام تلك اللغة في الارتقاء بالذوق العام.

ـ يتعين على الإعلاميين الرياضيين الالتزام في التعليق أو التحليل بالقواعد الحاكمة لكل رياضة من الرياضات المختلفة.

ـ لا يجوز التعرض للحياة الشخصية للمشاركين في الأحداث الرياضية مهما كانت الدواعي.

ـ على الإعلام الرياضي الالتزام تحت أي ظرف تجنب استخدام تعبيرات التهديد أو التخويف أو التحريض أو كل ما يحمل التأثير السلبي تجاه الأفراد أو الجماعات أو فئات المجتمع.

ـ لابد وأن يبادر الإعلاميون الرياضيون إلى تصحيح أية أخطاء كبيرة كانت أم صغيرة فور معرفتهم بهذه الأخطاء.

ـ يلتزم الإعلاميون الرياضيون بذكر مصدر المعلومات التى ينشرونها إذا كانت قد نشرت من قبل في أية وسيلة إعلامية أخرى.

- لا يجوز للإعلاميين الرياضيين استخدام المنصات الإعلامية التي يعملون بها للترويج لمنتج أو شركة أو مؤسسة حتى وإن كانت من الرعاة للبرنامج الذي يقدمه وكذلك في افتعال المعارك والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى.

- لا يجوز بأي حال تدخل الرعاة أو المعلنين في محتوى الإعلام الرياضي من حيث اختيار الضيوف أو تحديد الموضوعات حفاظاً على الحيدة والاستقلال.