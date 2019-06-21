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فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا الطقس
كتب محمود راغب

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يبدأ فصل الصيف جغرافيًا اليوم، الجمعة 21 يونيو 2019،  ويستمر لمدة 3 أشهر، وتتزامن بدايته مع انطلاق بطولة امم افريقيا التى تستضيفها مصر.

وينشر "اليوم السابع"  لقرائه أبرز التوقعات الخاصة بحالة الطقس اليوم الجمعة، بالتزامن مع افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، وعدد من النصائح التى وجهتها هيئة الأرصاد للمشجعين:

1- درجة الحرارة أثناء حفل الافتتاح وإقامة المباراة تتراوح من 34 لـ35 درجة.

2- توقع خبراء الأرصاد أن نسب الرطوبة ستكون بين  50 %  و 60%.

3- توقعات بطقس مائل للحرارة أثناء النهار لطيف ليلًا.

4- ارتفاع نسب الرطوبة ستزيد الإحساس بالحرارة.

5- الأرصاد تنصح المتوجهين للاستاد باصطحاب غطاء للرأس.

6- الأرصاد تنصح المشجعين بالإكثار من تناول العصائر والمشروبات.

7- ينصح بارتداء الملابس القطنية الفضفاضة لتخفيف الإحساس بالرطوبة.

8- التوجه لأقرب مستشفى أو إسعاف حال الشعور بالإجهاد الحرارى.


امم افريقيا

الارصاد

توقعات الارصاد

افتتاح بطوله امم افريقيا

اليوم السابع بلس

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