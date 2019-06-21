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فيديو.. مدرعات أمريكية تضل طريقها أثناء مناورة للناتو وتهلك الزرع والورد فى رومانيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:16 م
فيديو.. مدرعات أمريكية تضل طريقها أثناء مناورة للناتو وتهلك الزرع والورد فى رومانيا مدرعات أمريكية تضل طريقها أثناء مناورة للناتو
وكالات الأنباء

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ضلت وحدة من الجيش الأمريكى طريقها خلال مناورات يجريها الناتو في رومانيا، فدخلت بعرباتها المدرعة عن طريق الخطأ إلى أراضي مزارع خاصة وأهلكت الزرع والورد هناك ،ونشر موقع Agrointel بحسب شبكة روسيا اليوم ،فيديو يصور هذا الحادث الغريب، إذ أن وحدات الجيش تستخدم عادة خرائط وإرشادات فضلا عن توجيه الأقمار الصناعية أثناء تحركها.

ووقع الحادث في مدينة فيتستي الرومانية وأفيد بأن الآليات المدرعة التي تاهت دمرت وأهلكت جزءا من حقول القمح وعباد الشمس والذرة عائدة للسكان المحليين ،وقدم صاحب حقل تضرر من تدريبات الناتو شكوى للشرطة، لكن الأخيرة ردت عليه بالقول، إن تدريبات للناتو تجري الآن، وأن جنود الحلف "لديهم إحداثيات خاطئة" قادتهم إلى حقله.

وفي أبريل 2018، أفيد بأن 3 ضباط بالجيش البريطانى متمركزين فى لاتفيا كجزء من فرقة تابعة لحلف الناتو اشتبكوا مع الشرطة في ريجا ،وتجرى التدريبات الدولية لمنظمة حلف شمال الأطلسي لعام 2019 تحت اسم "سيبر غارديان" في الفترة من 3 وإلى 24 يونيو في بلغاريا وهنجاريا ورومانيا.


مدرعات

رومانيا

الناتو

تدريبات

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