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فيديو.. حريق ضخم فى مصفاة أمريكية عمرها 150 عاما

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:51 م
فيديو.. حريق ضخم فى مصفاة أمريكية عمرها 150 عاما
وكالات الأنباء

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أعلن مسؤول في إدارة الإطفاء في فيلادلفيا الأمريكية، أن حريقا اندلع في مصفاة لتكرير النفط في ولاية بنسلفانيا صباح اليوم، فيما ذكرت وسائل إعلام أن سلسلة من الانفجارات وقعت في الموقع، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأضاف المسؤول أنه تم إرسال 3 وحدات إطفاء وخبراء في المواد شديدة الاشتعال إلى الموقع، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل ،ونشر مكتب إدارة الطوارئ في مدينة فيلادلفيا تغريدة طلب فيها من السكان والشركات في شرق موقع الحريق في جنوب فيلادلفيا التزام مواقعهم بعيدا عن مكان الحريق حتى إشعار آخر ،وذكرت شبكة "إن بي سي" الإعلامية في فيلادلفيا أن الحريق اندلع في مصفاة عمرها 150 عاما، ومن الممكن رؤيته على بعد أميال.

وأشارت إلى أن الطرق القريبة إلى المصفاة، التي تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 350 ألف برميل نفط يوميا، تم إغلاقها وأن الدخان الكثيف الناجم عن الحريق غطى معظم مناطق وسط وجنوب فيلادلفيا ،ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات في المجمع النفطي، الذي يعمل فيه نحو 1000 شخص وفقا لـ"إن بي سي".


حريق

مصفاة أمريكية

فيلادلفيا

بنسلفانيا

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