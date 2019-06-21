سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 04:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. الإفتاء: مشاهدة مباراة كرة القدم حلال ومن المباحات

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:46 م
فيديو.. الإفتاء: مشاهدة مباراة كرة القدم حلال ومن المباحات
كتب ـ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

نشرت دار الإفتاء المصرية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت فيه على سؤال أحد المتابعين حول حكم مشاهدة مباراة كرة القدم.

وقال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، عبر الفيديو:"حلال ومن المباحات بشرط ألا تجعلك تخل بواجب، يعنى مثلا لو جلست لمشاهدة المباراة وفاتتك صلاة الظهر خلال المشاهدة هنا نقول حرام ولكن ليس حرام المشاهدة وإنما حرام ترك الصلاة بسبب المباراة"

وتابع عاشور: "لا نقول ذلك فقط على الصلاة ولكن مثلا لو شخص ترك العمل يأثم شرعا ليس بسبب المباراة ولكن لترك العمل، وإنما مشاهدة مباريات كرة القدم مباحة شرعًا ولا شىء فيها".

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمة على ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.


حكم مشاهدة مباراة كرة القدم

كره القدم

الافتاء

كاس الامم الافريقيه 2019

كاس الامم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:18 م

صور.. شاشات كبرى على شواطئ الإسكندرية لمشاهدة افتتاح كأس الأمم الأفريقية

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:58 م

تعرف على رسالة مصطفى قمر إلى الجماهير المصرية قبل انطلاق كأس الأمم

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:39 ص

إسعاف البحر الأحمر تضع خطة لتوزيع 99 سيارة على أماكن تجمعات عرض مباريات كأس الأمم

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:36 ص

شاهد.. مباريات كأس الأمم الأفريقية بالمنوفية فى 74 مركز شباب مجانا

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:33 ص

20 رقما عن بطولة كأس الأمم الأفريقية.. أبرزها 3 منتخبات تشارك لأول مرة

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:33 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة