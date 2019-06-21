فيديو.. الإفتاء: مشاهدة مباراة كرة القدم حلال ومن المباحات

كتب ـ على عبد الرحمن

نشرت دار الإفتاء المصرية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت فيه على سؤال أحد المتابعين حول حكم مشاهدة مباراة كرة القدم.

وقال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، عبر الفيديو:"حلال ومن المباحات بشرط ألا تجعلك تخل بواجب، يعنى مثلا لو جلست لمشاهدة المباراة وفاتتك صلاة الظهر خلال المشاهدة هنا نقول حرام ولكن ليس حرام المشاهدة وإنما حرام ترك الصلاة بسبب المباراة"

وتابع عاشور: "لا نقول ذلك فقط على الصلاة ولكن مثلا لو شخص ترك العمل يأثم شرعا ليس بسبب المباراة ولكن لترك العمل، وإنما مشاهدة مباريات كرة القدم مباحة شرعًا ولا شىء فيها".

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمة على ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.