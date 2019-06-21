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فتح مجمعات الوجه القبلى اليوم.. وصرف 85% من المقررات التموينية لشهر يونيو

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:00 ص
فتح مجمعات الوجه القبلى اليوم.. وصرف 85% من المقررات التموينية لشهر يونيو مجمع استهلاكى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تفتح الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منافذها، اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح السلع للمواطنين، وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حيث تم صرف ما يقرب من 85% من مقررات شهر يونيه حتى الآن فى محافظات الوجه القبلى بجانب صرف الشركة العامة لتجارة الجملة صرف السلع فى محافظات الوجه البحرى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى عقدت فيه لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الموردين وكبار المنتجين للتعاقد على شراء السلع والمنتجات الغدائية، وطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات.

وتقوم اللجنة بالتفاوض مع كبار المنتجين للحصول عفى أفضل العروض، حيث يتم شراء السلع بشكل جماعى لفروع المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة خاصة السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والمكرونة والمنتجات الأخرى، كما يتم توفير السلع المدعمة التى يتم صرفها لأصحاب البطاقات ضمن المقررات التموينية شهريًا.


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