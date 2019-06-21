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فتح باب التصويت فى جولة الإعادة بانتخابات نقابة المهندسين بالغربية

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:48 ص
فتح باب التصويت فى جولة الإعادة بانتخابات نقابة المهندسين بالغربية انتخابات نقابة المهندسين - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت، منذ قليل، لجنة الإشراف على انتخابات رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالغربية، فتح باب التصويت فى جولة الإعادة على مقعد رئيس النقابة الفرعية، بين كل من المهندس عادل عطية والمهندس علاء فهمى، وذلك تحت إشراف قضائى كامل.

 

قال المهندس أحمد السيد رئيس لجنة الانتخابات، إن التصويت سيستمر حتى السادسة مساء اليوم، ومن ثم سيتم اعلان النتيجة مساء اليوم الجمعة.

 

وكان قد تم إجراء الانتخابات، يوم الجمعة الماضية، وحصل المهندس عادل عطية سعد عطية فى الجولة الأولى على 876 صوتا، فيما حصل المهندس علاء فهمى يوسف على 411 صوتا.


نقابة المهندسين

انتخابات نقابة المهندسين بالغربية

نقابة المهندسين بالغربية

انتخابات المهندسين

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