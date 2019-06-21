عميد تربية حلوان يزور طالب أصيب فى حادث تصادم على طريق الأوتوستراد

كتب وائل ربيعى

أجرى الدكتور إيهاب حمزة، عميد كلية التربية بجامعة حلوان، اليوم الجمعة، على رأس وفد من الكلية ضم كلا من الدكتور حازم قطرى والدكتور أحمد خميس، زيارة للطالب محمود بهجت محمود، الطالب بالفرقة الرابعة بالكلية شعبة الدراسات الاجتماعية، والذى أصيب بكسر فالعمود الفقرى فى حادث السير الذى شهده طريق الاوتوستراد قبل أيام، والذى يتلقى العلاج فى المستشفى الآن.

وكان قد شهد طريق الاوتوستراد، حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص وسيارة أخرى، فى منطقة حلوان، أسفر عن وفاة 14 شخصًا وإصابة 10 آخرين، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقال أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى البنك الأهلى والسلام وحلوان.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة فى فى كوبرى طره "طريق الاوتوستراد" بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور أنتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وأكدت هيئة الإسعاف وفاة 14 مواطنا وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم بطريق الاتوستراد، بمنطقة حلوان.



