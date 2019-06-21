سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 01:26 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

عريس وعروسة ببنها يشاهدان مباراة مصر وزيمبابوى فى كأس الأمم الأفريقية

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:55 م
عريس وعروسة ببنها يشاهدان مباراة مصر وزيمبابوى فى كأس الأمم الأفريقية عريس وعروسة ببنها يشاهدان مباراة مصر وزيمبابوى
القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام عريس وعروسة بمركز شباب شبلنجة التابع لإدارة شباب بنها بالقليوبية، بمشاهدة مباراة مصر وزيمبابوى فى كأس الأمم الأفريقية، وكانت قد عمت فرحة كبيرة للحضور بعد إحراز هدف تقدم المنتخب بقدم اللاعب محمود تريزيجيه.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم الاستعداد بمراكز الشباب بالقليوبية لاستقبال الشباب لمشاهدة حفل ومباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، من خلال عمل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير عمل المراكز خلال مباريات البطولة، حيث سيتم توفير شاشات عملاقة لـ89 مركز شباب على مستوى المحافظة.

وأوضح مدير شباب القليوبية، أنه تأتي مشاركة قيادات الشباب والرياضة بالقليوبية بهدف تشجيع الشباب على التواجد داخل المراكز وضمانا لتقديم أفضل مستوى لأبناء المحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.

IMG-20190621-WA0073
 
 
 
 
IMG-20190621-WA0074
 
 
 
 
IMG-20190621-WA0075
 
 
 

 

IMG-20190621-WA0076
 
 
 

 

IMG-20190621-WA0078
 

كاس الامم الافريقية

افتتاح بطولة افريقيا 2019

امم افريقيا

كاس امم افريقيا

مواعيد مباريات كاس افريقيا

كاس الامم الافريقية 2019

افتتاح امم افريقيا 2019

افتتاح بطولة افريفيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات

السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات

صور.. مصر فى الشارع بتشجع المنتخب.. وهدف تريزيجيه يشعل المقاهى

صور.. مصر فى الشارع بتشجع المنتخب.. وهدف تريزيجيه يشعل المقاهى

خايف على زعلها.. الأمير هارى يقاطع منتقدى زوجته ميجان ماركل

خايف على زعلها.. الأمير هارى يقاطع منتقدى زوجته ميجان ماركل

شاهد.. "مباشر قطر" تكشف المخطط الخبيث للنظام القطرى فى موريتانيا

شاهد.. "مباشر قطر" تكشف المخطط الخبيث للنظام القطرى فى موريتانيا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

مصر تستهل رحلة إستعادة لقب أفريقيا بإسقاط زيمبابوي

مصر تستهل رحلة إستعادة لقب أفريقيا بإسقاط زيمبابوي

اليونان تواجه انتقادات حادة لمعاملة الحمير بقسوة فى جزيرة سانتورينى

اليونان تواجه انتقادات حادة لمعاملة الحمير بقسوة فى جزيرة سانتورينى

الإعلام العالمي يبرز حفل الافتتاح المبهر لكأس الأمم الأفريقية 2019

الإعلام العالمي يبرز حفل الافتتاح المبهر لكأس الأمم الأفريقية 2019

إليسا: كلنا بنشجع مصر لعيون محمد صلاح وكل الجدعان.. قلبى على أرض الملعب

إليسا: كلنا بنشجع مصر لعيون محمد صلاح وكل الجدعان.. قلبى على أرض الملعب

مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان فى بغداد

مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان فى بغداد

روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية فى مصر..اعرف التفاصيل

روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية فى مصر..اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة