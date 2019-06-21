عريس وعروسة ببنها يشاهدان مباراة مصر وزيمبابوى فى كأس الأمم الأفريقية

القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه

قام عريس وعروسة بمركز شباب شبلنجة التابع لإدارة شباب بنها بالقليوبية، بمشاهدة مباراة مصر وزيمبابوى فى كأس الأمم الأفريقية، وكانت قد عمت فرحة كبيرة للحضور بعد إحراز هدف تقدم المنتخب بقدم اللاعب محمود تريزيجيه.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم الاستعداد بمراكز الشباب بالقليوبية لاستقبال الشباب لمشاهدة حفل ومباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، من خلال عمل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير عمل المراكز خلال مباريات البطولة، حيث سيتم توفير شاشات عملاقة لـ89 مركز شباب على مستوى المحافظة.

وأوضح مدير شباب القليوبية، أنه تأتي مشاركة قيادات الشباب والرياضة بالقليوبية بهدف تشجيع الشباب على التواجد داخل المراكز وضمانا لتقديم أفضل مستوى لأبناء المحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.



















